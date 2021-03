La Borsa, gli indici di oggi 19 marzo 2021 19 marzo 2021

Chiusura debole per le Borse europee con Milano che ha perso lo 0,66% e Parigi e Francoforte che hanno lasciato sul terreno un punto percentuale. Nel giorno delle quattro streghe, quando scadono future e opzioni su indici e azioni, ha contribuito a mettere sotto pressione i mercati anche la decisione della Federal Reserve di non estendere l'allentamento temporaneo dei requisiti di capitale per le grandi banche, annunciato un anno fa per contrastare gli effetti della pandemia. In questo quadro, resta alta l'attenzione sui rendimenti dell'obbligazionario Usa e si guarda sempre alla diffusione del Covid. A Piazza Affari, pioggia di vendite su Tim (-7,37%), per l'incertezza dei tempi sulla rete unica. In rosso anche i bancari, guidati al ribasso da Bper (-3,98%), dopo che il numero uno dell'azionista di riferimento Unipol, Carlo Cimbri, ha detto che una operazione di fusione entro fine anno sarà difficile. Segno opposto per Enel (+3%), grazie a conti 2020.