La Borsa, gli indici di oggi 19 gennaio 2021 19 gennaio 2021

L'invito ad “agire in grande” lanciato dal neo Segretario al Tesoro Usa ai senatori non basta a scuotere i listini europei, che chiudono una giornata incolore dove pesano di più i timori per i contagi Covid, il prolungamento del lockdown in Germania e i ritardi nella campagna di vaccinazione. In questo clima il Ftse Mib si allinea al resto d'Europa, terminando la seduta del 19 gennaio poco sotto la parità (-0,25%) in attesa del voto serale al Senato dove il governo Conte si gioca la riconferma in seguito allo “strappo” dei renziani.