La Borsa, gli indici di oggi 19 febbraio 2021 19 febbraio 2021

Chiusura positiva per le Borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano ha guadagnato lo 0,9%, quando Parigi e Francoforte hanno terminato entrambe in rialzo di quasi lo 0,8%. Gli indici, partiti all'insegna dell'incertezza, sono stati spinti dal buon dato sull'attività manifatturiera europea, che è salita ai massimi da tre anni. Gli investitori sono inoltre tornati a scommettere sul ritorno alla normalità favorito dalle vaccinazioni di massa, sebbene continuino a destare preoccupazioni le nuove varianti del virus. A Milano, forte progresso di Leonardo balzata del 10 per cento, sulle indiscrezioni stampa di una possibile quotazione a Wall Street della controllata americana Drs già in primavera. Il gruppo ha confermato che sta valutando questa ipotesi, aggiungendo che non è stata presa ancora alcuna decisione formale. In evidenza anche Moncler (+5,42%), dopo risultati migliori delle attese e Cnh Industrial (+4,16%), che ha tratto beneficio dai buoni conti trimestrali della concorrente Deere.