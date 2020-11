La Borsa, gli indici di oggi 17 novembre 2020 17 novembre 2020

Chiusura contrastata per le Borse europee, il 17 novembre 2020, con Milano che è risultata la migliore chiudendo in progresso dello 0,55%. Lo spread è rimasto schiacciato in area 115 punti, con il rendimento dei Btp a dieci anni attorno allo 0,6%, nuovo minimo storico in chiusura. Piazza Affari ha beneficiato della buona performance delle banche, con Mediobanca che ha registrato un progresso di oltre il 3%. Hanno corso le Unipol (+4,14%) ancora sulla scia dei dati dei primi nove mesi migliori delle attese