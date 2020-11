La Borsa, gli indici di oggi 16 novembre 2020 16 novembre 2020

L'annuncio di un secondo vaccino ad alta efficacia contro il coronavirus, stavolta targato Moderna dopo quello di Pfizer, e l'immediato rimbalzo del petrolio hanno spinto al rialzo il 16 novembre le Borse europee, nella speranza che la fase più dura della pandemia possa finire presto grazie alle cure anti-Covid in dirittura d'arrivo. A fine seduta, Piazza Affari è tra le più brillanti d'Europa con l'indice Ftse Mib in rialzo del 2% e lo spread in calo a 114.