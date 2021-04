La Borsa, gli indici di oggi 14 aprile 2021 14 aprile 2021

Quella del 14 aprile 2021 è stata una seduta a corrente alternata per le Borse europee. Parigi ha finito a +0,4%, Londra +0,7%, mentre Francoforte è rimasta poco sotto la parità. E' invece fallito per un soffio il tentativo di recupero di Piazza Affari, che ha chiuso in calo dello 0,1%. Gli investitori non hanno dato molto peso allo stop temporaneo al vaccino Johnson & Johnson. Hanno guardato piuttosto a Wall Street, dove l'S&P 500 ha toccato nuovi record e il bitcoin si è portato al massimo storico in attesa del debutto in Borsa di Coinbase. Protagonista il settore bancario, con i risultati ampiamente in utile e sopra le stime di Goldman Sachs e JPMorgan. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari accelerata per gli energetici, in scia al rally del petrolio dopo il calo molto superiore alle stime delle scorte americane. Tenaris ha così guadagnato il 4,8%, Eni e Saipem più del 2%. Infine spread stabile a 104 punti.