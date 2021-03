La Borsa, gli indici di oggi 1 marzo 2021 01 marzo 2021

Parte in quarta il mese di marzo delle Borse europee. Il via libera americano al vaccino di Johnson&Johnson, l'approvazione della Camera Usa al piano Biden e alcuni segnali dei banchieri centrali pronti ad accelerare gli acquisti di titoli per calmare le preoccupazioni dei mercati, sono alla base dei rialzi registrati nella seduta del 1 marzo. Sul Ftse Mib, che ha chiuso con un guadagno dell'1,8%, capofila Azimut (+4,7%) in una giornata che ha visto protagonisti tutti i player del risparmio gestito (come Poste, Banca Generali e Mediolanum).