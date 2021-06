La Borsa, gli indici del 4 giugno 2021 04 giugno 2021

Chiusura in rialzo per le Borse europee, forti del dato Usa sul mercato del lavoro che ha allontanato i timori per un surriscaldamento dell'economia. A Milano il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 25.570 punti, massimo del 2021, livello di chiusura superiore al top del febbraio 2020 (di 25.478) e sui valori di inizio ottobre 2008, poco dopo il crack di Lehman Brothers. Lo spread si è attestato in area 207 punti.

A Piazza Affari si sono distinte le Saipem (+2,7%), dopo l'annuncio dell'importante acquisizione nel settore dell'eolico flottante. Sono andate bene anche le Stellantis (+2,8%).