La Borsa, gli indici del 31 maggio 2021 31 maggio 2021

Piazza Affari chiude invariata una seduta debole per gli altri listini continentali, con Londra e New York chiuse per festività. La performance del mese di maggio è comunque positiva per l’Europa (+1,8% l’Eurostoxx), anche se Francoforte ha perso lo 0,64% e Parigi lo 0,57%. Milano è rimasta invariata ma il bilancio del mese di maggio segna un +4,2%. Nell'ultima seduta è stata puntellata da Atlantia (+2,84%) nel giorno in cui l’assemblea dei soci ha approvato la cessione di Autostrade per l’Italia alla cordata Cdp-fondi. Lunedì è stata la giornata delle operazioni straordinarie, Generali ha lanciato un'Offerta di acquisto totalitaria su Cattolica Assicurazioni, balzata del 15%. Stesso movimento per Retelit, salita del 14,7%, dopo l'opa del fondo spagnolo Asterion, quando Fly ha alzato il prezzo dell'offerta su Carraro, che ha guadagnato l'1,61% dopo il rilancio.