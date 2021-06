La Borsa, gli indici del 3 giugno 2021 03 giugno 2021

La velocità della ripresa economica Usa mette il freno nella seduta del 3 giugno ai listini europei, che temono la fine prematura delle politiche di sostegno della Banche centrali. I numeri del mercato lavoro statunitense, tutti sopra le attese, alimentano infatti i dubbi sulle future mosse della Fed e fanno salire l'attesa per il dato chiave sulla disoccupazione Usa. In questo clima, si salva Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,3% a 25.452 punti, sui livelli pre-pandemia del febbraio 2020 e sempre a un soffio dall'autunno 2008.