La Borsa, gli indici del 28 maggio 2021 28 maggio 2021

Chiusura tonica per le Borse europee nell’ultima seduta della settimana, sostenute dalla fiducia per la ripresa economica, anche alla luce dei dati macro americani e del maxi-piano da 6mila miliardi di dollari annunciato dal presidente Joe Biden, quando i casi Covid in Europa e negli Stati Uniti mostrano un trend in calo. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,45%, consolidandosi sopra la soglia dei 25mila punti. Le Borse di Francoforte e Parigi hanno fatto ancora meglio, chiudendo entrambe in progresso di oltre lo 0,7 per cento. A maggio è anche salito in maniera sostenuta l'indice Esi della Commissione europea che misura la fiducia di business e consumatori nell'economia. Gli investitori sembrano aver digerito il dato sull’inflazione Usa, che ha toccato i massimi degli ultimi 13 anni, sposando la tesi della Federal Reserve di un aumento solo temporaneo. Tra i titoli, in evidenza Nexi +2,36% e Moncler +1,82% in una seduta positiva per tutta la moda europea.