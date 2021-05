La Borsa, gli indici del 25 maggio 2021 25 maggio 2021

Le speranze di una rapida ripresa post-Covid sorreggono le Borse europee che, senza grandi slanci, chiudono in ordine sparso la seduta del 25 maggio rinfrancate dalle rassicurazioni Fed sulle politiche di sostegno, nonostante l'inflazione in rialzo. In questo clima, il Ftse Mib - che a tratti ha toccato la fatidica soglia di 25mila punti per poi ritracciare - si ferma sulla parità esatta (+0,01%) nonostante il fermento del settore bancario, al centro di una girandola di ipotesi di fusione, a partire dal rally di Bper (+2,2%) e Banco Bpm (+1,3%).