La Borsa, gli indici del 24 maggio 2021 24 maggio 2021

L'onda lunga di riaperture e campagne vaccinali anti-Covid, che sta migliorando le prospettive di ripresa dell'economia, continua a far sentire i suoi effetti sui listini europei, che chiudono in rialzo, ma senza troppa convinzione, la prima seduta della settimana. Orfani dei mercati tedeschi e svizzeri, chiusi per festività, gli investitori si sono concentrati soprattutto sui titoli legati al comparto dei viaggi e a quello tecnologico (in scia al Nasdaq). In questo clima, il Ftse Mib termina la sua corsa con un passivo dello 0,34% dovendo fare i conti con lo stacco delle cedole di molte big, che pesano quasi per l'1% sull'indice.