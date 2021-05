La Borsa, gli indici del 21 maggio 2021 21 maggio 2021

La fiducia sulla ripresa dell'economia globale, alimentata dagli indici Pmi sull'attività manifatturiera e servizi negli Stati Uniti e in Europa, ha sostenuto i listini azionari del Vecchio Continente nella seduta del 21 maggio 2021. Sostegno anche dall'atteso allentamento delle restrizioni anti Covid nelle prossime settimane, cosa che potrà dare ulteriore slancio alla crescita. Così a Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l'1,1%, il migliore listino a livello continentale e a un soffio dai 25.000 punti. Rialzo dello 0,68% per Parigi e dello 0,44% per Francoforte, sulla parità Londra. Spread stabile a 116 punti. A Milano gli acquisti hanno premiato Amplifon (+3%). Bene anche il settore auto, con Stellantis e Ferrari su di 2 punti. In evidenza anche Nexi (+17,35%), grazie alle indiscrezioni su possibili acquisizioni in Grecia, e Banco Bpm (+1,26%), che rimane al centro degli scenari sul consolidamento del settore bancario.