La Borsa, gli indici del 20 maggio 2021 20 maggio 2021

Le basse richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti hanno rinfrancato le Borse europee nella seduta del 20 maggio 2021. Francoforte ha guadagnato l'1,7% e Parigi l'1,3%. Piazza Affari invece è stata in parte rallentata dai bancari e ha chiuso con un rialzo dello 0,88%. I titoli del credito, poco vivaci anche in Europa, hanno pagato lo slittamento degli incentivi fiscali per le aggregazioni bancarie, che non sono stati inseriti nel decreto Sostegni bis presentato dal Governo. Banco Bpm, che veniva da sedute brillanti, ha ceduto oltre il 2%. Penalizzati anche i petroliferi complice la debolezza dei prezzi del greggio visto l'ottimismo espresso dal presidente iraniano sull'accordo sul congelamento del programma nucleare di Teheran che dovrebbe comportare la cancellazione di sanzioni verso il Paese. Sul Ftse Mib in prima fila Campari (+2,8%) e Ferrari (+2,2%), bene Nexi e Amplifon. Sul valutario, l'euro/dollaro è rimasto sopra quota 1,22. e, spread in calo a 116 punti.