La Borsa, gli indici del 18 maggio 2021 18 maggio 2021

Seduta anonima per le Borse europee frenate dalle vendite sul settore delle telecomunicazioni sottotono dai due lati dell'Atlantico complice il tonfo di Vodafone a Londra dopo i conti e le performance di At&t a Wall Street. Solo Madrid ha chiuso in rialzo convincente (+0,3%) mentre gli altri indici azionari continentali si sono poco allontanati dall'equilibrio. Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni con un limitato rialzo dello 0,07%, mentre hanno chiuso in rosso Parigi e Francoforte. Tra i titoli, a Milano in evidenza Amplifon (+2,7%) in scia all'exploit della concorrente svizzera Sonova che ha stimato per l'esercizio in corso un incremento dei ricavi tra il 24% e il 28%. Tim in calo dell'1,1% è stata con Prysmian, che ha perso l'1,2%, la peggiore del Ftse Mib scontando la giornata negativa del settore tlc causato dal tonfo a Londra di Vodafone che ha perso l'8,5% dopo aver riportato utili per l'esercizio 2020/21 sotto le previsioni.