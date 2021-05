La Borsa, gli indici del 17 maggio 2021 17 maggio 2021

Le Borse europee, dopo avere trascorso in territorio negativo ampia parte della seduta del 17 maggio 2021, hanno recuperato nel finale chiudendo non distanti dalla parità una giornata cauta e attendista. La migliore è stata Piazza Affari (+0,39%), nonostante il rialzo dello spread a 122 punti. Francoforte e Londra hanno finito sulla parità, più indietro Parigi, in calo dello 0,28%. I temi sotto osservazione sono sostanzialmente gli stessi della settimana precedente: da un lato il rialzo dell'inflazione e le possibili contromisure delle banche centrali, dall'altro contagi, piani di vaccinazione e riaperture in vista del periodo estivo. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari seduta brillante per le utility. Tra le migliori anche Unipol (+2,59%), con gli analisti che hanno confermato l'indicazione di acquisto, e Diasorin, +2,07%, dopo i conti. In coda Atlantia, che ha ceduto il 2,02%. Venerdì aveva pubblicato i conti del primo trimestre, chiuso in perdita e con fatturato in calo. Infine, petrolio in rialzo e oro ai massimi da febbraio.