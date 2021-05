La Borsa, gli indici del 14 maggio 2021 14 maggio 2021

Chiusura positiva venerdì 14 maggio 2021 per le Borse europee, ma è stata comunque la settimana peggiore in tre mesi per i listini globali a causa dei timori sull'inflazione. Spinta da Wall Street, Piazza Affari ha guadagnato l'1,14%, Parigi l'1,5% e Francoforte l'1,4%. Nonostante le preoccupazioni, sembra prevalere la fiducia sulle indicazioni delle banche centrali che intendono continuare a sostenere la ripresa. A Piazza Affari, attenzione concentrata sui risultati del primo trimestre 2021. La pubblicazione di conti sopra le attese ha sostenuto Prysmian (+4,5%), Interpump e Azimut, entrambe in rialzo di oltre 3 punti. Segno opposto per Inwit (-2,97%), su cui pesano i realizzi dopo una buona trimestrale. Sul mercato dei cambi, l'euro si rafforza e torna sopra 1,21 dollari. Torna a crescere anche il petrolio. Infine, spread in rialzo a 119 punti, dopo una fiammata a 122.