La Borsa, gli indici del 10 maggio 2021 10 maggio 2021

Banche e materie prime protagoniste assolute della prima seduta settimanale di

Borsa sui listini azionari europei. il Ftse Mib di piazza affari ha terminato le contrattazioni con un incremento dello 0,78% che riporta l'indice ai massimi da febbraio 2020 (a 24800 punti circa). Brillanti le banche italiane a cominciare da Unicredit che ha sfruttato ancora l'effetto trimestrale e incassa valutazioni positive da parte dei broker chiudendo in rialzo del 5,2%.

Balzo dell'8,47% per

Astorino milano salita a 27,92 euro per azione: dopo che la famiglia Gavio insieme al fondo Ardian hanno alzato a 28 euro il prezzo dell'opa sulla societa' autostradale

In discesa lo spread, tornato a 114 punti, dopo che lo scorso venerdì aveva avuto una fiammata a 120 punti.