La Borsa, gli indici dell'1 giugno 2021 01 giugno 2021

Chiusura in rialzo per le Borse europee, anche se sotto i massimi di giornata. I timori legati all'inflazione e l'andamento contrastato di Wall Street hanno incoraggiato sul finale un andamento più cauto dei listini, che invece in mattinata hanno festeggiato i dati incoraggianti sulla manifattura europea e le aspettative per una ripresa economica florida. Piazza Affari, che nel durante della seduta si è spinta su livelli che non vedeva da inizio ottobre 2008 poco dopo il fallimento di Lehman Brothers, ha chiuso in progresso dello 0,6% a 25.321 punti. Lo spread, il primo giugno 2021, è calato a 107 punti.

Sono state gettonate le azioni del comparto ‘oil', beneficiando dell'andamento del greggio.