Infrastrutture e sanità, nuovi investimenti in Sicilia di Salvo Butera (Il Sole 24 Ore Radiocor) 15 dicembre 2020

Ripartono gli investimenti per le infrastrutture sanitarie in Sicilia: l'assessorato regionale alla Sanità ha previsto un piano da circa 250 milioni per 42 interventi che comprende l'acquisto di attrezzature, ma anche adeguamenti strutturali e alle normative anticendio. Un ulteriore programma prevede anche la realizzazione di un nuovo ospedale a Siracusa, l'Ismett 2 a Carini, alle porte di Palermo, il Distretto Ospedaliero nella Zona Nord Palermo e la seconda torre all'Ospedale Garibaldi di Catania. Il programma e' illustrato da Mario La Rocca, dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia