Imprese alla Fase 2: le incognite tra crisi di liquidità e digitalizzazione 20 maggio 2020

Il nuovo rapporto “Covid-19 risks Outlook” del World Economic Forum messo a punto in collaborazione con Marsh & McLennan e Zurich Insurance Group ha individuato le preoccupazioni di 350 risk manager mondiali per i prossimi 18 mesi. Recessione, crisi di liquidità, disoccupazione e sostenibilità tra le principali incognite emerse. Maurizio Quintavalle, Head of Client Advisory Services Marsh South-West Europe, sottolinea come in questi mesi sia cambiata “la percezione dei rischi da parte degli intervistati, non tanto i rischi stessi che venivano evidenziati anche nei precedenti studi”. Come cambierà dunque il modo di fare azienda nella Fase 2 alla luce di queste incertezze? “Indubbiamente a livello di sicurezza dei dipendenti e negli aspetti legati alla sostenibilità e all'ambiente. C'è poi il tema della digitalizzazione e bisognerà investire sulle infrastrutture e la tecnologia. In questi mesi di emergenza legata alla pandemia le aziende si sono trovate a lavorare in remoto e il sistema – dal nostro osservatorio - ha retto in termini di risposta ma con delle grandi differenze tra settore pubblico e privato e in base alle dimensioni delle imprese. A questo si aggiunge poi il tema normativo legato alla privacy”. Non a caso, stando alla nuova ricerca, anche gli attacchi cyber e l'utilizzo fraudolento di dati vengono annoverati tra i maggiori timori da parte dei manager.