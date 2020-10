Il “turismo sanitario” in Italia vale due miliardi di Salvo Butera - Il Sole 24 Ore Radiocor 13 ottobre 2020

Ha un valore di 2 miliardi di euro il “turismo sanitario” in Italia che riguarda la mobilita' e flusso dei pazienti e cittadini che si muovono per prestazioni sanitarie, ma anche per servizi di cura alla persona. Guarda al post Covid lo studio “Le potenzialità del turismo sanitario” di The European House – Ambrosetti presentato in occasione della seconda edizione del Forum “Meridiano Sanità Sicilia” al Teatro Bellini di Catania, promosso con la collaborazione del Cefpas, il patrocinio della Regione Sicilia e l'ospitalità del Comune di Catania. Daniela Bianco, partner e responsabile dell'area Healthcare di The European House – Ambrosetti spiega che la cifra ha forti margini di crescita se si punta alla valorizzazione del settore e all'integrazione con gli altri asset del Paese come natura, paesaggio e arte, dove la Sicilia può essere protagonista.