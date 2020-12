Il cittadino ai tempi della "Lockup economy" di Nicola Filippone (Il Sole 24 Ore Radiocor) 02 dicembre 2020

Il cittadino come soggetto attorno a cui si muove l'universo regolatorio ai tempi della 'lockup economy', il periodo che stiamo vivendo condizionato dal Covid. E' il tema al centro della relazione che Fabio Bassan, ordinario di Diritto dell'Unione Europea all'Università Roma Tre, presenterà in occasione di “LockUp Economy e cittadini. Mercati e regole al tempo della pandemia, tra sostenibilità e solidarietà”, il web event organizzato da Consumers' Forum in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. L'appuntamento, con la presenza dei vertici delle Authority italiane, è per il 9 dicembre.