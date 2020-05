Iacovoni: "Ecco la sedicesima emissione del BTp Italia" di Claudio Celio 08 maggio 2020

Intervista al responsabile del Mef per la gestione del debito pubblico italiano. Il collocamento avrà una connotazione “patriottica”: con le risorse raccolte si sosterranno gli sforzi necessari per il sistema sanitario, per gli ammortizzatori sociali e per far ripartire il sistema economico dopo la pandemia. Per ingolosire i piccoli risparmiatori il Tesoro ha deciso di raddoppiare il premio fedeltà portandolo all'8 per mille.