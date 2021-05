I progetti della Regione Lazio per la vetrina di Expo di Alessandra Capozzi (Il Sole 24 Ore Radiocor) 07 maggio 2021

La Regione Lazio è pronta per l'appuntamento di Expo Dubai, al debutto nel prossimo ottobre, per cogliere le opportunità e per valorizzare le imprese del territorio. “L'idea di partecipare è legata alla grande opportunità sia per il Sistema Paese, ma anche per il Sistema regionale che potrà valorizzare le best practice “ spiega Quirino Briganti, Responsabile Expo2020 Dubai Regione Lazio . L'esposizione e' destinata ad essere la prima grande occasione di rilancio dopo la pandemia da Covid-19, “e' un grande investimento che dobbiamo mettere a frutto” sottolinea Briganti.