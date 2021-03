FNM lancia la prima Hydrogen Valley d’Italia. Si parte dalla Valcamonica di Manuela Brambati ( Il Sole 24 Ore Radiocor) 30 marzo 2021

Viaggiare e muoversi a zero impatto ambientale. FNM è capofila di un ambizioso progetto di mobilità pubblica sostenibile. Dal 2023, infatti, in Lombardia nascerà la prima Hydrogen Valley d'Italia. La tabella di marcia prevede prima una linea di treni a idrogeno nel giro di due anni e poi questa soluzione verrà estesa anche al trasporto su gomma. Il presidente di FNM, Andrea Gibelli, spiega l'accordo “green” che vede coinvolte anche A2A, Snam ed Enel Green Power e le linee guida del nuovo piano strategico del gruppo che hanno come pilastro proprio la sostenibilità.