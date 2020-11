Festival sostenibilità ad arte - Note etiche, concerto di Fabio Bonizzoni 14 novembre 2020

Borsa Italiana ha organizzato nel Parterre di Palazzo Mezzanotte l'edizione 2020 di Note Etiche, nell'ambito del Festival Sostenibilita' ad Arte, in collaborazione con l'Associazione Hendel e il Forum per la Finanza Sostenibile. Nel corso dell'incontro - concerto dedicato alla memoria della giornalista Chiara Manzoni, Fabio Bonizzoni esegue al clavicembalo il programma 'Musica Riciclata', con musiche di Antoine Forqueray, Jean-Philippe Rameau e Johann Sebastian Bach. Arianna Lovera, Senior Programme Officer del Forum per la Finanza Sostenibile, introduce l'evento. Il progetto e' sostenuto dal Fondo Morosini per la Musica e la Cultura.