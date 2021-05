Expo Dubai 2020, i progetti di Lazio Innova di Alessandra Capozzi (Il Sole 24 Ore Radiocor) 06 maggio 2021

È in corso il percorso verso Expo Dubai 2020 di Lazio Innova, società in house della Regione Lazio che ha l'obiettivo di mettere in rete tutti i soggetti interessati a partecipare all'esperienza della nuova edizione dell'esposizione universale, dopo quelle di Milano e Astana. “E' un'occasione unica - spiega Nicola Tasco, presidente di Lazio Innova - anche perché è il primo appuntamento internazionale post pandemia”. Un percorso che va da una piattaforma di ascolto ad incontri e call per avvicinarsi all'iniziativa di Expo.