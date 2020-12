Dati personali nell'economia del futuro: ruolo chiave del Garante della Privacy

In questa fase di grandi cambiamenti tecnologici e normativi, quale ruolo è chiamata a svolgere l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali? Ne parliamo con il Presidente Pasquale Stanzione, in vista di 'LockUp Economy e cittadini. Mercati e regole al tempo della pandemia, tra sostenibilità e solidarietà”, il web event organizzato da Consumers' Forum in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor (appuntamento il 9 dicembre alle 10) che vedrà i vertici delle Authority italiane riflettere sulle sfide all'orizzonte. Per seguire il convegno https://eventi.ilsole24ore.com/consumers-forum/