Da rifugiati a programmatori: ecco la nuova sfida di Reale Mutua di Cheo Condina – Il Sole 24 Ore Radiocor 14 gennaio 2020

Dopo la Svizzera sbarca anche in Italia l'iniziativa di Powercoders che offre corsi intensivi di programmazione a rifugiati con l'obiettivo di facilitare la loro integrazione nel mondo lavorativo IT. Il principale sostenitore del progetto, svolto in collaborazione con l'Onu, è Reale Foundation, la fondazione della compagnia assicurativa torinese. Lo spiega il direttore generale di Reale Mutua, Luca Filippone