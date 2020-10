Cybercrime: ma quanto mi costi? Enti governatici nel mirino di Manuela Brambati – Il Sole 24 Ore Radiocor 30 ottobre 2020

Luxottica, Zoom e Geox. Sono solo alcuni dei grandi nomi finiti sotto cyber attacchi. In era Covid e di smart working, i rischi legati alla sicurezza aziendale sono cresciuti, con milioni di persone connesse con qualsiasi dispositivo digitale. Il 70% dei casi è causato da un atto volontario, mentre il 30% è fortuito. Un quinto delle richieste di risarcimento danni arriva dalle aziende finanziarie, seguite dal manifatturiero e dalle tlci. “Secondo gli ultimi dati, sono gli enti governativi e la loro filiera a essere sempre più colpiti dalle cyber minacce: in tre anni e mezzo si contano 951 attacchi, che rappresentano oltre il 20% del totale dei primi sei mesi del 2020”, spiega Gabriele Faggioli, presidente dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica. Cyber attacchi significano anche cyber sinistri e risarcimenti milionari per le compagnie assicurative. “In termini monetari, il sinistro più costoso che abbiamo registrato in Europa in termini di liability è pari a 40 milioni di euro, mentre è di 20 milioni per la business interruption – sottolinea Andrea Bono, ad di Marsh Italia -. La media del valore dei sinistri cyber si aggira invece attorno ai 2,5 milioni di euro”.