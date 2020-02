Credito Fondiario tra Ipo e consolidamento: «Il mercato crescerà ancora» di Paolo Paronetto-Il Sole 24 Ore Radiocor 21 febbraio 2020

L'input della Bce è chiaro e porterà a nuove cessioni di Npl e Utp per far scendere l'incidenza dei crediti deteriorati sotto la soglia del 5%. Iacopo De Francisco, direttore generale Credito Fondiario spiega che in un mercato sempre più maturo «c'è valore per le sinergie e per conseguire maggiore efficienza». In futuro ci saranno sempre meno operatori e quindi l'istituto è «attento a operazioni industriali che possano aggiungere valore», mentre resta aperta anche la strada dello sbarco in Borsa.