Coronavirus e smartworking: ecco i rischi che si corrono di Manuela Brambati 13 maggio 2020

Per Eugenio Santagata, ceo di Cy4gate, i rischi legati all'utilizzo di nuove piattaforme in smart working sono di due tipi. “Il primo è legato alle infrastrutture – spiega – Non sono stati fatti stress test anticipati visto la velocità con cui è esplosa la pandemia e quindi i bug informatici non individuati ora emergono con tutti i problemi connessi. Il secondo aspetto è legato alle campagne di phishing che richiamano nomi di piattaforme simili a quelle utilizzate e, che in persone con poco dimestichezza con le nuove tecnologie, espongono a mail truffe e mettono a rischio i dati personali. La criminalità organizzata non è andata in lockdown e non abbiamo assistito a un rallentamento della capacità di pianificare i reati, anzi”. Sui limiti delle app di tracciamento (Cy4gate ha partecipato anche alla gara per la app Immuni) in tema di privacy, Santagata ha sottolineato come “in queste situazioni debba prevalere la tutela della salute come bene comune e quindi può trovare spazio anche una compressione dei diritti alla privacy. Ma, ovviamnte, ci devono essere regole chiare e la compressione della privacy deve avere un tempo limitato”.