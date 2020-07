BTp Futura: Iacovoni, è investimento semplice e remunerativo 04 luglio 2020

Il BTp Futura, il nuovo titolo di Stato 100% retail ideato per finanziare gli interventi per la ripresa post Covid-19, è un investimento semplice, trasparente e remunerativo. Lo sottolinea Davide Iacovoni, capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'Economia, nel giorno in cui il Tesoro ha fissato i tassi cedolari minimi garantiti del titolo. La serie messa a punto dal Tesoro prevede una remunerazione dell'1,15% dal primo al quarto anno. Dal quinto al settimo anno il tasso minimo garantito salirà all'1,30% mentre dall'ottavo al decimo è previsto un ulteriore ritocco al rialzo, all'1,45%. I tassi cedolari definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, che parte lunedì 6 luglio