Assobirra, la richieste al Governo per rilanciare il settore di Silvia Marzialetti (Agrisole-Il Sole 24 Ore Radiocor) 28 ottobre 2020

Una riduzione strutturale delle accise che gravano sul settore e una detassazione dei punti vendita per rilanciare bar, ristoranti, pub, tutti quei luoghi in cui la birra rappresenta un prodotto di largo consumo. Sono le richieste che Assobirra - l'associazione che da oltre 110 anni rappresenta la filiera - rivolge al Governo per rilanciare il comparto, duramente provato dal lockdown dell'horeca. Ne parla Alfredo Pratolongo, vice-presidente della associazione. La filiera della birra - 92 mila dipendenti - vale oltre 9 miliardi di euro e dal 2015 al 2018 è cresciuta di oltre 17 punti. Nel 2019 l'export è aumentato del 13% e la produzione del 5%. Ma il crollo verticale della ristorazione, che sul mercato birraio rappresenta il 40% del business, ha generato perdite per oltre 30 miliardi di euro