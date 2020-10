Alta formazione sanitaria in Sicilia di Salvo Butera - Il Sole 24 Ore Radiocor 20 ottobre 2020

La Sicilia è l'unica regione italiana a essersi dotata di un centro per la formazione permanente per il personale della sanità, il Cefpas. Una struttura che opera sia in ambito manageriale sia strettamente sanitario e che sta lanciando un progetto di rinnovamento dal nome “Cefpas 4K”. A spiegare presente e futuro del Cefpas il direttore Roberto Sanfilippo. È prevista la ristrutturazione della cittadella, che ha sede a Caltanissetta, con attenzione all'efficienza energetica, per un costo totale di 50 milioni di euro e una durata dei lavori di circa 24 mesi.