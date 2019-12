Aiutare le imprese sul territorio, dare certezza del diritto di Marcello Marinaro 10 dicembre 2019

Esiste un'attenzione delle grandi imprese estere verso l'Italia, ma il nostro Paese è molto indietro nell'attrazione e il mantenimento degli investimenti stranieri rispetto agli altri Paesi Ue. Per Licia Mattioli, vice-presidente di Confindustria per l'internazionalizzazione, e' importante aiutare le aziende già presenti a mantenere la loro presenza, senza abbandonare a loro stesse e dare la certezza del diritto per richiamare nuovi investimenti. Mattioli e' intervenuta durante l'evento Why investing in Tuscany and Italy. Rentention and attractiveness, organizzato da Regione Toscana.