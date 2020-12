Accendere il teleriscaldamento in Italia è come spegnere 4 milioni di auto di Cheo Condina (Il Sole 24 Ore Radiocor) 22 dicembre 2020

“Oggi questa tecnologia copre soltanto il 3% della domanda di riscaldamento in Italia, ma è già presente in grandi città come Milano, Torino e Brescia. Secondo uno studio dei Politecnici di Milano e Torino potrebbe crescere quattro volte rispetto alla dimensione attuale”. E' quanto afferma Lorenzo Spadoni, presidente Airu (Associazione italiana riscaldamento urbano) che aggiunge: “In tutta Europa ci sono schemi di sostegno al teleriscaldamento, in Italia no. Piuttosto ci sono occasioni perse come il fatto che sia stato escluso dal perimetro del Superbonus”.