A2A: “Ecco il piano per un futuro sostenibile” di Cheo Condina (Il Sole 24 Ore Radiocor) 21 gennaio 2021

Per la prima volta nella propria storia, A2A presenta un piano industriale a 10 anni che prevede investimenti per 16 miliardi di euro su transizione energetica ed economia circolare. «Vogliamo fare la nostra parte realizzando le infrastrutture necessarie per una svolta italiana ed europea sulla sostenibilità», dichiara Renato Mazzoncini, Ceo del gruppo controllato dai Comuni di Milano e di Brescia. «È uno sforzo importante ma è il momento di farlo, ci sono tassi molto convenienti sul mercato del debito e una spinta enorme dal New Green Deal europeo», aggiunge il manager, chiamato alla guida della multiutility la scorsa primavera.