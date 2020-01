A Milano il 27 e 28 febbraio la seconda edizione di Connext di Silvia Marzialetti – Il Sole 24 Ore Radiocor 09 gennaio 2020

Torna a Milano Connext, l'incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria. Il 27 e 28 febbraio si confronteranno al Mico imprenditori, manager, istituzioni, enti e stakeholder. L'iniziativa e' presentata da Vincenzo Boccia (presidente di Confindustria) con Antonella Mansi (vicepresidente per l'organizzazione di Confindustria), Giovanni Brugnoli (vicepresidente per il capitale umano di Confindustria) e Andrea Rossi (direttore generale Università Campus Bio-Medico di Roma). Questa seconda edizione punta su un coinvolgimento massiccio del manifatturiero con le imprese industriali più rappresentative e a numeri di partecipazione più alti. Forte attenzione è riservata alle filiere come modello di business. Quattro i driver dell'evento: fabbrica intelligente; città del futuro; pianeta sostenibile; persona al centro del progresso. Rafforzato anche il Marketplace digitale, la piattaforma on line su cui le aziende iscritte programmano i propri incontri virtuali: una vetrina per uscire dai confini del proprio business, conoscere nuovi partner, clienti e fornitori, consultare i profili aziendali dei partecipanti, pianificare incontri B2B