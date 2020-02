La detrazione mobili è del 50% su una spesa massima di 10mila euro. La legge di Bilancio ha prorogato per la settima volta il bonus, con un meccanismo a scalare. Resta la tagliola: ogni prolungamento dello sconto fiscale sugli arredi sposta in avanti l’anno di avvio del cantiere collegato. Suddivisa in dieci rate annuali, è riservata a chi beneficia anche della detrazione sulle ristrutturazioni. Ecco come funziona