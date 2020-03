Tfs per gli statali, decreto "in tempi brevissimi"

Da tempo i dipendenti pubblici che vanno in pensione sono in attesa del decreto attuativo che permetterebbe loro di anticipare tramite un finanziamento bancario fino a 45mila euro della loro liquidazione. Un meccanismo previsto dalla legge, ma che per partire ha bisogno di un decreto ministeriale. La ministra della Pa, Fabiana Dadone, intervistata da Marco lo Conte durante il videoforum “Il Sole risponde”, assicura che il provvedimento arriverà molto presto.