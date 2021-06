Terzo settore, convocazione assemblea e ok ai bilanci: ecco le scadenze 01 giugno 2021

Il 29 giugno 2021 scade, per associazioni e fondazioni, il termine per l'invio agli associati della convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Un termine che, come chiarito dal ministero del Lavoro, vale anche per il bilancio sociale. L'assemblea la riunione assembleare dovrà tenersi entro il 31 luglio 2021 e potrà essere svolta anche, o esclusivamente, con modalità telematiche, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. L'esperto del Sole 24 Ore, Gabriele Sepio, illustra le principali scadenze