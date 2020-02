Studiare all’estero: dalla Spagna agli Stati Uniti, ecco borse di studio, prestiti e agevolazioni di Francesca Barbieri 19 febbraio 2020

Centomila studenti italiani all'estero: dai liceali fino ai dottori di ricerca. Un fenomeno in crescita soprattutto tra i più giovani: oltre 10mila sono gli studenti delle scuole superiori che hanno trascorso all'estero tra i tre mesi e l'anno nel 2018/19, in aumento di quasi il 40% nel giro di due anni. Come fare allora per scegliere la destinazione giusta? Come trovare borse di studio e agevolazioni? A queste e altre domande offre una risposta la guida “studiare all'estero” del Sole 24 ore in edicola il 20 febbraio.