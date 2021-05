Società non operative e difesa dei contribuenti di Cristiano dell'Oste 28 maggio 2021

Gli esperti Dario Deotto e Gian Paolo Ranocchi, moderati dal giornalista del Sole 24 ore Cristiano Dell'Oste nel webinar organizzato in collaborazione con Modulo 24 Accertamento, affrontano le principali questioni che si pongono oggi in relazione alle società non operative, sia sotto il profilo della gestione dichiarativa, sia in termini di difesa del contribuente dalle contestazioni del Fisco.