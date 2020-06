Smartworking, come passare dalla fase provvisoria all'organizzazione di Marco lo Conte 16 giugno 2020

Oltre otto milioni di italiani hanno lavorato da casa nella fase più acuta del lockdown, dai circa 500mila stimati dal Politecnico di Milano in precedenza. Una vera e propria riduzione imposta dal coronavirus che, complice i Dpcm sul tema, ha creato deroghe alla disciplina in materia. Dai problemi di connessione alle problematiche organizzative, molte le novità affrontate in modo pionieristico. Ma ora occorre passare a una fase di maggior organizzazione. Se n'è parlato in Il Sole risponde. Ecco la ricetta di Michele Patella, consulente aziendale ed esperto del Sole 24 Ore