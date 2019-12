Sbatti l'evasore in prima pagina

Sedici dei 28 paesi dell'Unione europea pubblicano su internet i nomi degli evasori fiscali e di quanti devono soldi allo Stato. I furbi vengono messi alla berlina anche in 23 dei 50 Stati degli Usa e in altri paesi del mondo come Australia, Messico e perfino in Nigeria e in Uganda. Migliaia di nomi galleggiano nel mare magnum del web alla mercè di chiunque. Il video dell'inchiesta di Fiume di denaro pubblicata su 24+. Tutte le inchieste di Fiume di denaro sono raccolte in un Dossier sul sito del sole 24 Ore