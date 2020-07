Santacroce: “Incentivi e Iva: così il fisco può aiutare la sanità di Francesca Milano 30 luglio 2020

Santacroce: Può il fisco contribuire al miglioramento del sistema sanitario? Sì, soprattutto perché oggi più che mai la sanità è un settore dove è forte la componente tecnologica. Ma la tecnologia significa spese, e le spese vanno agevolate. Ecco quindi che incentivi e una nuova politica dell'Iva potrebbero aiutare la sanità. Ne è convinto l'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce che in questo video spiega come si potrebbero riformare le politiche fiscali a favore della sanità. Questo video è parte del webinar “Riprogettare la sanità con i fondi europei”, secondo appuntamento del ciclo di incontri targato Sole 24 Ore – Consiglio nazionale commercialisti intitolato “Competenze in campo per ripartire. I commercialisti snodo essenziale per i cluster d'impresa”.