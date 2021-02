Riforma del Fisco, si apre il cantiere di Draghi 18 febbraio 2021

Scuola, pandemia, lavoro ma anche Fisco: nella sua prima uscita il Presidente del Consiglio ha esplicitato un ampio ventaglio di priorità del suo Esecutivo, con un focus importante in materia fiscale. Una riforma, quella fiscale, non a pezzi ma complessiva, ha detto Mario Draghi, che salvaguarda la progressività. Ma come potrebbe essere riformato il Fisco italiano, da dove iniziare e con quali priorità? E quanto è difficile forzare le resistenze per cambiare la relazione tra contribuenti e l'Erario? Se ne parla nel videoforum del Sole 24 Ore. Ospiti di Marco lo Conte, Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore, Rosanna Acierno, dottore commercialista, Mauro Marè docente di Scienza delle Finanze alla Luiss e Salvatore Padula editorialista del Sole 24 Ore